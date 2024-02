PF prende três por contrabando em Ponta Porã/MS

Ponta Porã/MS. A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira, 2/02, dois homens e uma mulher por contrabando em Ponta Porã/MS.

A ação ocorreu durante atividade de rotina, na qual policiais federais abordaram dois veículos na Rodovia MS 164, que liga Ponta Porã/MS a Maracaju/MS, e flagram aproximadamente 500 pacotes de cigarros, centenas de cigarros eletrônicos e pneus de origem estrangeira, ocultados nos veículos, sem a devida importação.

Os envolvidos foram conduzidos até a Polícia Federal e presos em flagrante delito pelo crime de contrabando.

Após consultas, constou-se que os autores respondem a diversos processos administrativos por contrabando junto à Receita Federal do Brasil.

Esta atividade é um desdobramento da Operação Argos — ação integrada de órgãos do Ministério da Justiça e Ministério da Defesa e tem por objetivo o fortalecimento da atuação de forças de segurança pública na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai.