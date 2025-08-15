PF realiza operação contra fraude em empréstimos consignados em Ladário

O esquema gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões
Divulgação Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Loan, destinada a desarticular um esquema de fraude em empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal.
Segundo a investigação, o grupo utilizava documentos falsos, incluindo contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais de Ladário e assim obter empréstimos de forma irregular. O esquema gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.
Durante as buscas, aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos, e a investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher
Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica
Caminhada do Agosto Lilás em Nioaque para proteção das mulheres e combate à violência
Cidades
A umidade relativa do ar segue baixa, entre 8% e 20%, patamar considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde
Política
A comitiva de Mato Grosso do Sul se reuniu com grandes empresas na Ásia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS