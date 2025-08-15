PF realiza operação contra fraude em empréstimos consignados em Ladário

Divulgação Polícia Federal

Segundo a investigação, o grupo utilizava documentos falsos, incluindo contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais de Ladário e assim obter empréstimos de forma irregular. O esquema gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Loan, destinada a desarticular um esquema de fraude em empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal.

Durante as buscas, aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos, e a investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!