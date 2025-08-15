Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 11:22

Policial

PF realiza operação contra fraude em empréstimos consignados em Ladário

O esquema gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 10:23

Divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Loan, destinada a desarticular um esquema de fraude em empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal.

Segundo a investigação, o grupo utilizava documentos falsos, incluindo contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais de Ladário e assim obter empréstimos de forma irregular. O esquema gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.

Durante as buscas, aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos, e a investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

