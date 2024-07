PF reprime organização criminosa e contrabando

A operação "Contra e Bandum", conduzida pela Polícia Federal, teve como objetivo o cumprimento de mandados judiciais abrangendo busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e sequestro de bens. Essas medidas foram autorizadas pela Justiça Federal de Dourados.

A investigação identificou uma associação criminosa envolvida na organização, logística, recebimento de valores e coordenação de grupos através de aplicativos. O foco principal desses grupos era a prática de crimes de contrabando e descaminho.

Os investigados desempenhavam papéis na gestão dos grupos, integrando participantes e coordenando informações obtidas através de olheiros e indivíduos cooptados. Essas informações incluíam detalhes sobre bloqueios, movimentações das forças policiais e fiscalização, ajustes logísticos e recrutamento de pessoas para os crimes. Além disso, os gestores dos grupos realizavam pagamentos semanais para os membros envolvidos, utilizando contas bancárias para esse fim.

A comunicação entre os associados ocorria em tempo real através de aplicativos, facilitando a coordenação das atividades criminosas e a tomada de decisões estratégicas.

Essa operação destaca a seriedade com que as autoridades lidam com crimes transfronteiriços e a importância de desmantelar redes organizadas que operam ilegalmente, buscando garantir a segurança e a ordem pública.