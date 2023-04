Picape com 5 toneladas de maconha e arma é apreendida em Mundo Novo

Veículo também foi apreendido / (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Mundo Novo apreendeu nesta quarta-feira, 5, cerca de cinco toneladas de maconha em um depósito localizado no bairro industrial. Além da droga, foram apreendidos uma arma de fogo e o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente.

Conforme as informações levantadas, a equipe tomou conhecimento de que um veículo Fiat toro, de cor vermelha, com registro de roubo/furto, estaria sendo utilizado para o transporte de drogas até uma propriedade localizada no bairro industrial. Em posse desses dados, uma equipe foi até o local para identificar qual seria a propriedade utilizada para o armazenamento da substância.

Foi feito monitoramento no local e os policiais conseguiram visualizar o veículo indicado. O depósito foi vistoriado e os policiais civis, que encontraram duas armas de fogo em cima de uma mesa, que foram devidamente apreendidas.

Dentro de um galpão, a equipe policial localizou vários fardos de maconha, que totalizaram 4.540kg, além de duas balanças de precisão e fitas adesivas.

Em checagem aos sistemas policiais, confirmou-se que o veículo Fiat Toro é produto de furto/roubo e por isso ele foi apreendido e após passar por perícia, será entregue ao real proprietário.

As investigações continuam para identificar os proprietários do depósito e da droga.