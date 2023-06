Pistoleiros executam homem a tiros em Sonora

Sidney Assis

Matheus Henrique Moreira Coronel, de 26 anos, foi executado a tiros na madrugada desde domingo, dia 11, no Centro de Sonora.

Segundo publicação do Cgnews, o crime aconteceu na Rua da Justiça, esquina com a Rua Marcelo Miranda, no centro da cidade.

O portal informa que Matheus havia sido solto há dois meses. No momento da morte, a vítima carregava o alvará de soltura no bolso, decorrente de pena por tráfico de drogas. De acordo com denúncias do Ministério Público, Matheus fazia parte de facção criminosa.

Os disparos atingiram o rosto, cabeça, braço, mãos, peito, nádegas e canela do homem. A execução aconteceu a poucos metros de uma lanchonete lotada. O autor do crime, ainda não identificado, disparou sem parar contra Matheus com uma pistola 380.

Conforme a Investigação preliminar, o crime pode ter relação entre facções do crime organizado. Estiveram no local a Polícia Civil, Polícia Científica de Coxim e Polícia Militar, que preservou a cena até que os peritos chegassem.

A vítima já foi presa em 2019, por estar com 864g de maconha e em 2022, por porte de 25g de cocaína. Ainda consta na ficha criminal passagens por furto.