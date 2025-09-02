Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 11:41

Polícia

Pitbull ataca idoso em Corumbá e dono do animal é levado à delegacia

O animal escapou da residência no momento em que o portão foi aberto e mordeu a vítima na região do rosto

Detran/MS

Publicado em 02/09/2025 às 09:21

Divulgação/ PM

Um idoso de 62 anos foi atacado por um cão da raça pitbull na tarde de segunda-feira (1º), na Rua Duque de Caxias, em Corumbá. O animal escapou da residência no momento em que o portão foi aberto e mordeu a vítima na região do rosto.

O homem recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao hospital. O proprietário do cachorro foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal culposa.

A Polícia Militar orientou sobre medidas de guarda responsável, como manter cães presos de forma segura antes de abrir portões, utilizar coleira e focinheira em passeios e não delegar a guarda a pessoas inexperientes.

A corporação lembrou ainda que, conforme a Lei Estadual nº 3.489/2008, cães das raças pitbull, rottweiler, doberman, fila brasileiro e outras só podem circular em vias públicas conduzidos por maiores de 18 anos, com guia curta, enforcador de aço e focinheira, sendo proibida a permanência em praças, parques e nas proximidades de escolas.

PF deflagra operação contra comércio ilegal de arma de fogo em MS

