Pitbull ataca idoso em Corumbá e dono do animal é levado à delegacia

O animal escapou da residência no momento em que o portão foi aberto e mordeu a vítima na região do rosto
Um idoso de 62 anos foi atacado por um cão da raça pitbull na tarde de segunda-feira (1º), na Rua Duque de Caxias, em Corumbá. O animal escapou da residência no momento em que o portão foi aberto e mordeu a vítima na região do rosto.
O homem recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao hospital. O proprietário do cachorro foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal culposa.
A Polícia Militar orientou sobre medidas de guarda responsável, como manter cães presos de forma segura antes de abrir portões, utilizar coleira e focinheira em passeios e não delegar a guarda a pessoas inexperientes.
A corporação lembrou ainda que, conforme a Lei Estadual nº 3.489/2008, cães das raças pitbull, rottweiler, doberman, fila brasileiro e outras só podem circular em vias públicas conduzidos por maiores de 18 anos, com guia curta, enforcador de aço e focinheira, sendo proibida a permanência em praças, parques e nas proximidades de escolas.
