Plantão de Polícia: jovem sofre traumatismo craniano em acidente

O jovem E.S.C. sofreu traumatismo craniano em decorrência de acidente de trânsito ocorrido, por volta das 19 horas, em Anastácio. O adolescente pedalava pela Avenida da Integração quando sua bicicleta foi colhida por um carro.

Ao chegar no local, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o condutor da bicicleta estendido no solo, consciente, porém desorientado, aparentando possível traumatismo craniano. De imediato, foi feita a sua remoção para o Pronto Socorro de Aquidauana, com escoriações.

Também em Anastácio, às 19h20, equipe do SAMU se deslocou até a Av. Manoel Murtinho, onde, nas proximidades do cruzamento com a Rua Índio Neco, socorreu um motociclista, ferido após colisão com outra motociclista.

No local, a equipe do SAMU prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o motociclista ferido para o Pronto Socorro de Aquidauana. Equipe da Polícia Militar também esteve no local.