PM age rapidamente para deter autora de furto em loja de roupas em Aquidauana

Mulheres furtando produtos / Divulgação

Nesta quarta-feira, dia 23, por volta das 13 horas, a Polícia Militar foi acionada por funcionários de uma loja de roupas localizada na área central de Aquidauana. Segundo relatos, duas mulheres haviam cometido um furto, levando consigo diversas peças de vestuário da loja.



De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, os policiais militares, com as características das suspeitas, iniciaram imediatamente rondas pela região, a fim de localizar as autoras do crime. Durante a ação, foi possível identificar e abordar uma das mulheres descritas nas informações iniciais.



A mulher, de 36 anos, confessou prontamente sua participação no furto. Além disso, ela informou aos policiais que os itens furtados estavam em posse de sua amiga, que não foi localizada durante a operação.



No momento da abordagem, os agentes encontraram um alicate na bolsa da autora, o qual era utilizado para remover os dispositivos antifurto, como os imãs que ativam os alarmes de segurança das roupas.



Conforme relato dos funcionários da loja, o furto resultou na subtração de um total de 28 peças de roupas, incluindo bermudas e calças jeans, que foram levadas pelas autoras.



Diante das evidências e da confissão da autora, os policiais conduziram à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para que as providências legais cabíveis