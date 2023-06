PM apreende 1,3 toneladas de drogas em caminhonete no assentamento Monjolinho

Totalizando um peso 1,3 toneladas de maconha / Crédito: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, dia 15, os Policiais Militares foram acionados para verificar um acidente de trânsito no assentamento Monjolinho, localizado na MS 347, próximo à ponte que liga ao município de Nioaque.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma caminhonete Amarok de cor branca, com adesivos da empresa de cereais, havia colidido com uma árvore após perder a direção e sair da estrada. Prontamente, os policiais iniciaram uma busca no veículo e encontraram diversos tabletes contendo uma substância análoga à maconha.

No total, foram localizados 1486 tablets de maconha, totalizando um peso 1,3 toneladas.

Após realizar uma verificação no sistema, constatou-se que o veículo não apresentava nenhuma restrição. Diante dessa situação, os policiais encaminharam o veículo e o material apreendido para a Delegacia de Polícia de Anastácio, onde foram entregues às autoridades competentes.

Veja o vídeo: