PM apreende 300 cigarros eletrônicos neste ano em escolas

Divulgação/ PMMS

O Programa Ronda Escolar, conduzido pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, encerra o ano de 2024 com um balanço significativo de ações e apreensões nas 78 escolas estaduais de Campo Grande. Um trabalho de vigilância, que tem como objetivo levar segurança para o ambiente escolar da Rede Estadual de Ensino.



Durante as operações, foram apreendidos mais de 300 cigarros eletrônicos, popularmente conhecidos como PODs ou VAPEs, e 50 objetos cortantes, como facas, estiletes e tesouras. Além disso, o programa registrou diversas ocorrências.



Como forma de prevenção, o programa promoveu mais de 9 mil rondas e 840 palestras, abordando temas como civismo, prevenção à violência e cidadania. Essas atividades educativas foram fundamentais para conscientizar os alunos sobre os riscos associados ao uso de cigarros eletrônicos e o porte de objetos perigosos, além de fomentar a cultura de paz no ambiente escolar.



Todas as 78 escolas estaduais de Campo Grande foram atendidas diariamente pelo programa, distribuídas nas seguintes áreas:



Anhanduizinho: 10 escolas

Bandeira: 12 escolas

Segredo: 10 escolas

Prosa: 6 escolas

Lagoa: 11 escolas

Imbirussu: 9 escolas

Área Central: 20 escolas



As equipes realizaram atividades como acompanhamento nos horários de entrada e saída dos alunos, orientações à gestão escolar, suporte em situações que exigem intervenção de órgãos competentes, e interação constante com a comunidade escolar.



De acordo com a tenente-coronel da PM, Letícia Raquel Lopes Ramos, comandante da Ronda Escolar, a presença constante das equipes foi determinante para que, em 2024, não houvesse nenhuma ocorrência de ameaças de ataques ou massacres nas escolas estaduais, em contraste com o cenário de insegurança vivenciado em 2023.



"A Ronda Escolar reafirma seu compromisso com a prevenção e com a segurança de nossas escolas. O resultado desse trabalho é visível na tranquilidade que hoje caracteriza o ambiente escolar", destacou a comandante.



O balanço de 2024 reflete o impacto positivo do programa na garantia de um espaço seguro e propício para o aprendizado, reafirmando a importância da parceria entre segurança pública, escola e comunidade.