PM apreende 400 kg de maconha no Distrito do Boqueirão

Divulgação

A Polícia Militar apreendeu 400 quilos de maconha na tarde de quinta-feira (4), por volta das 16h, no Distrito do Boqueirão prende 400 kg de drogas. Duas pessoas foram presas em flagrante e uma adolescente apreendida.



Conforme divulgado pela PM, durante realização de policiamento ostensivo e preventivo no distrito, uma guarnição de serviço visualizou um veículo com dois ocupantes parado a beira da BR-060.



Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor, que manuseava um aparelho celular, entrou rapidamente no veículo, em atitude suspeita. Os policiais militares realizaram a abordagem, no decorrer dela, os ocupantes do veículo, sendo um homem e uma adolescente entraram em contradição a respeito da viagem, o que levantou suspeita.



O condutor afirmou estar prestando serviço de batedor para uma carga de droga, com a função de informar ao outro veículo se existia viaturas policiais no trecho.



Em posse das informações, foi solicitado apoio da equipe da Patrulha Rural que realizava policiamento na região, na qual ambas realizaram diligências e abordaram um veículo Saveiro, carregando 400 kg de maconha, divididos em tabletes. Ambos condutores dos veículos envolvidos na ocorrência confirmaram que levariam a carga de Bela Vista para a cidade de Campo Grande. Ainda, no decorrer da abordagem, foi constatado que o veículo Saveiro possuía registro de roubo/furto.



Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão, a menor foi apreendida e juntamente os entorpecentes e o veículo recuperado, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Jardim.