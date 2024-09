PM apreende arma branca e prende homem por agressão a mulher em Bonito

Divulgação

Na madrugada desta terça-feira (17), por volta das 2h, policiais militares de Bonito foram acionados para comparecer ao Hospital Municipal, após uma mulher dar entrada na unidade com sinais de agressão. De acordo com os relatos da vítima, ela foi agredida pelo próprio marido durante uma discussão, que ocorreu após o casal consumir bebida alcoólica.

Ao chegarem ao hospital, os policiais constataram que a mulher, de 27 anos, apresentava ferimentos no pescoço. Em diligências, os agentes localizaram o agressor no estacionamento do hospital, onde ele aguardava dentro de um veículo. O homem, de 41 anos, foi abordado e, após breve investigação, foi identificado como o autor das agressões.

Durante a busca na residência do casal, os policiais encontraram uma tesoura e uma faca de 33 cm, sendo 22 cm de lâmina, que teriam sido utilizadas pelo agressor para ameaçar e ferir a vítima.

O homem foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.