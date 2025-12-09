PM apreende R$ 47,7 mil em mercadorias ilegais em Sidrolândia

Divulgação/ PM

Uma equipe do Batalhão Rural apreendeu diversas mercadorias de origem estrangeira e itens proibidos durante patrulhamento preventivo e ostensivo na região de Sidrolândia. A ação aconteceu na segunda-feira (8), quando os policiais abordaram um veículo azul que transportava materiais caracterizados como contrabando e descaminho, conforme os artigos 334 e 334-A do Código Penal.



No veículo, foram encontrados: 10 bolas de pneus (50 unidades), 10 pacotes de baterias para celulares da marca Global (100 unidades), 1 caixa de baterias da marca Glass (10 unidades), 10 caixas de baterias da marca Foxconn (100 unidades), 2 caixas de cigarros (100 maços), 3 caixas de cigarros da marca Euro (150 maços), 1 caixa de cigarros da marca Eight (50 maços) e 1 caixa de óculos contendo 1.900 unidades. O valor estimado da carga apreendida foi calculado em R$ 47.700,00.



Após contato com a Delegacia de Polícia Federal, o agente plantonista informou que o delegado federal orientou o encaminhamento do veículo e das mercadorias diretamente à Receita Federal, mediante agendamento prévio. A equipe elaborou um Termo de Retenção, seguindo o Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (Portaria nº 047/20-PM3, de 25 de maio de 2020).



O condutor do veículo foi informado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito ao silêncio. Não foram constatadas lesões corporais aparentes, e não houve necessidade de uso de algemas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!