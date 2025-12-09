PM apreende R$ 47,7 mil em mercadorias ilegais em Sidrolândia

A ação aconteceu na segunda-feira (8)
Divulgação/ PM
Uma equipe do Batalhão Rural apreendeu diversas mercadorias de origem estrangeira e itens proibidos durante patrulhamento preventivo e ostensivo na região de Sidrolândia. A ação aconteceu na segunda-feira (8), quando os policiais abordaram um veículo azul que transportava materiais caracterizados como contrabando e descaminho, conforme os artigos 334 e 334-A do Código Penal.
No veículo, foram encontrados: 10 bolas de pneus (50 unidades), 10 pacotes de baterias para celulares da marca Global (100 unidades), 1 caixa de baterias da marca Glass (10 unidades), 10 caixas de baterias da marca Foxconn (100 unidades), 2 caixas de cigarros (100 maços), 3 caixas de cigarros da marca Euro (150 maços), 1 caixa de cigarros da marca Eight (50 maços) e 1 caixa de óculos contendo 1.900 unidades. O valor estimado da carga apreendida foi calculado em R$ 47.700,00.
Após contato com a Delegacia de Polícia Federal, o agente plantonista informou que o delegado federal orientou o encaminhamento do veículo e das mercadorias diretamente à Receita Federal, mediante agendamento prévio. A equipe elaborou um Termo de Retenção, seguindo o Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (Portaria nº 047/20-PM3, de 25 de maio de 2020).
O condutor do veículo foi informado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito ao silêncio. Não foram constatadas lesões corporais aparentes, e não houve necessidade de uso de algemas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Vigilância Sanitária da SES executou ações educativas e fiscalizatórias relacionadas aos principais fatores de risco para o câncer, como parte da programação da semana de prevenção
Fé
Ele presidirá a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição
Fé
A Paróquia Imaculada Conceição preparou uma programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS