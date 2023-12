PM atira em rosto de bebê de 1 ano com arma de airsoft

Reprodução, TV Globo

Um policial militar atirou no rosto de uma menina de 1 ano com uma arma de airsoft, na madrugada desta terça-feira (26), na Zona Leste de São Paulo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que analisa as imagens.

Conforme o G1, Airsoft é uma arma de pressão que dispara munição de plástico usada em estandes de tiro, mas não faz parte dos equipamentos da Polícia Militar (PM). Até a última atualização desta reportagem a criança estava internada no Hospital Tide Setubal em São Miguel Paulista. Ela precisou levar pontos no rosto.

A bala foi retirada pelos médicos numa cirurgia feita na menina. O artefato foi encaminhado à Polícia Técnico-Científica para ser periciado.

A família da menina procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência para apurar o caso.

O 50º Distrito Policial (DP), Itaim Paulista, registrou o crime como tentativa de homicídio. A investigação será feita pelo 67º DP, Jardim Robru, que tenta identificar o policial militar que atirou na criança.

A Corregedoria da PM também apura o caso e a conduta dos policias militares que estavam na viatura que foi filmada por uma câmera de um estabelecimento na Rua Sete Estrelas, no Itaim Paulista.