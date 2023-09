PM atribui a rondas e ações preventivas para queda de furtos em Aquidauana

Efetivo da Polícia Militar / Divulgação

Após levantamentos das estatísticas, a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana atribuem, nesta sexta-feira, 22, o resultado as ações preventivas e rondas na cidade. A queda representa redução de 50%.

Os dados da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul) indicam que foram registrados 55 furtos no mês de abril e 27 em agosto.

"A descendência na curva criminal vem sendo um dos objetivos e compromissos do Comandante Tenente-Coronel PM Guilherme Dantas Lopes, responsável pelo 7º BPM que ao assumir o comando em abril do corrente ano, se comprometeu principalmente em diminuir a quantidade de furtos na região, já que é o tipo penal que mais assola a população aquidauanense", diz a nota.

Outro dado importante é que, dos furtos cometidos, a maioria dos bens foram devolvidos às vítimas e os criminosos presos. "Isto comprova a responsabilidade e respeito da Polícia Militar com a sociedade, já que por meio da intensificação do policiamento, aumento o número de operações e análise de manchas criminais e estatísticas, concentra seus esforços e traz à população a segurança que ela precisa".

Denúncias podem ser registradas no telefone 190.