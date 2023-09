PM de Aquidauana realiza apreensão de mais de uma tonelada de drogas

Divulgação/PMMS

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu mais de uma tonelada de drogas, na madrugada do último domingo (18), em Aquidauana. Segundo informações da polícia, a droga estava em um carro abandonado no acostamento da rodovia MS-447, três quilômetros após o distrito de Cipolândia.

O veículo abandonado não apresentava condições para funcionar, já que estava com sinais de vazamento de fluidos e sem bateria. Os policiais recorreram a um reboque para remover o veículo até o 4º Grupamento da Polícia Militar de Cipolândia.

Segundo informações da polícia, no interior do veículo foram encontrados mais de 1500 tablets de maconha, com quase 1500 quilos. Os agentes realizaram a busca do dono do veículo, mas não foi encontrado.