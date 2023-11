PM de folga prende idoso que andava com faca na mão em Jardim

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Um Policial Militar que estava de folga, prendeu no último domingo, 26, um idoso que estava andando no meio da com uma faca na mão, colocando em risco a vida de terceiros. O caso ocorreu na Primeira Curva, em Jardim.

Segundo o site Jardim MS News, uma equipe da Força Tática foi acionada, ao chegar no local os militares se deparam com o PM que estava de folga, no qual relatou que presenciou uma briga entre dois idosos, um de 64 anos e o outro de 66 anos. Sendo que um deles estava com uma faca na mão andando pela rua, imediatamente o policial o abordou e deu voz prisão, e em seguida acionou apoio.

De acordo com o Policial, o idoso estava andando pela rua, ferido, ensanguentado, segurando uma faca, ele tinha acabado de brigar com um outro homem minutos antes. De imediato a guarnição localizou o outro envolvido na briga, que também estava ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou ambos para o hospital Marechal Rondon.

Assim que receberam atendimento médico, eles foram encaminhados para a Primeira Delegacia de Jardim.