PM de Jardim prende traficante durante operação

Material foi apreendido / Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso nesta quinta-feira, 9, durante operação SULMaSSP realizada na cidade de Jardim.

Segundo informações policiais era por volta das 23h quando as guarnições de serviço de Radiopatrulha e Força Tática realizavam rondas e abordagens, no Loteamento Vila Angélica.

O suspeito ao avistar as viaturas PM, se desfez rapidamente de um material tentando entregar para uma mulher.

As guarnições procederam a abordagem. Com o homem foram encontrados pequenos invólucros de substâncias análogas à Crack e a Maconha, que totalizaram o peso de 6g e 41g, respectivamente. O suspeito se apresentou como proprietário dos entorpecentes, afirmando que comercializa esses produtos ilícitos naquela região com certa frequência.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e juntamente com todo o material apreendido, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.