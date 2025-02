PM de Miranda são homenageados com moção de aplausos na Câmara Municipal

Divulgação

Na última segunda-feira, 24 de fevereiro, os Policiais Militares do Pelotão de Miranda foram agraciados com uma moção de aplausos durante a sessão ordinária da Câmara Municipal. A homenagem, proposta pela vereadora Gabriella Roberto, reconhece o compromisso e a dedicação da corporação na promoção da segurança pública no início de 2025.

O evento contou com a presença do Tenente Rondon, comandante do pelotão, acompanhado por outros policiais que se destacaram em suas funções. Entre os homenageados estavam o Capitão PM Garcia, os Sargentos PM Bach, Sócrates e Fontes, além dos Cabos PM Elton, Arilson e Silva, e os Soldados PM Coelho e Lopes.

O reconhecimento reforça a importância do trabalho desses profissionais no combate à criminalidade e na proteção da população.

Sob a coordenação do 7º Batalhão de Polícia Militar, a atuação da corporação em Miranda tem sido marcada pela eficiência e compromisso com a segurança da comunidade.

A moção concedida pela Câmara Municipal evidencia o respeito e a gratidão pelo serviço prestado por esses agentes, que seguem empenhados na manutenção da ordem e da tranquilidade no município.