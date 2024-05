PM de Porto Murtinho prende suspeito de furto e recupera objetos em ferro velho

Objetos recuperados / Divulgação

Na manhã de segunda-feira, dia 6 de maio, por volta das 11 horas, a Radiopatrulha de Porto Murtinho realizou a prisão de um indivíduo por furto e recuperou diversos objetos, conduzindo também um receptor à delegacia.

Durante o serviço de rotina, a guarnição recebeu uma denúncia anônima através do número 190, informando que os objetos furtados de uma igreja estavam sendo comercializados em um ferro velho da cidade. Seguindo as informações recebidas, os policiais militares se deslocaram até o local indicado e conversaram com o comerciante, que admitiu ter adquirido o material de outra pessoa. Ao saber da origem criminosa dos objetos e da repercussão do caso, o comerciante se comprometeu a devolvê-los à igreja. Além disso, ele indicou quem foi o responsável pela venda dos produtos.

O suspeito confirmou ter furtado os itens da igreja e os vendido ao ferro velho. Durante a busca no estabelecimento, a equipe policial encontrou os seguintes objetos furtados: 02 botijões de gás, 02 tachos para fritura, 01 chapa elétrica, 01 batedeira, 01 espremedor de alho, 01 abridor de lata e 01 cortador de massa de pastel.

Diante da situação, tanto o autor do furto quanto o receptador foram detidos e levados, juntamente com os objetos recuperados, à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho para os procedimentos legais cabíveis.