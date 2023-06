PM detém foragido da Justiça em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Diário Corumbaense

A Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos foragido da Justiça na noite de terça-feira, dia 6, no bairro Aeroporto, em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, após ser chamada para atender caso de roubo de bicicleta seguido de resistência e desobediência, o suspeito foi localizado na rua Gonçalves Dias com a Marechal Floriano.

Segundo a PM, por volta das 22h10, o autor, portando um facão, abordou a vítima e tomou a bike, porém, ao ser seguido pela testemunha, decidiu abandonar a bicicleta a cerca de cinco quadras de onde realizou o roubo.

A Polícia localizou o autor, de 25 anos, ainda nas proximidades. Segundo o Diário Corumbaense, no momento da abordagem, segundo o boletim de ocorrência, ele teria se recusado a colocar as mãos na cabeça e ainda tentou impedir o fechamento da porta do compartimento de presos da viatura, sendo necessária a imobilização com algemas e apoio de outra equipe.

Sobre o roubo, a vítima, uma mulher, informou que foi surpreendida pelo autor, que saltou na sua frente empunhando um facão, exigindo a bicicleta e o celular. Ela conseguiu fugir levando o aparelho. Na delegacia, o autor foi reconhecido e ainda debochou da vítima dizendo: "Eu ia te pagar milão para não fazer nada".

Durante a checagem via CNJ no Departamento de Polícia, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o acusado. A PM informou que o autor tinha uma lesão no pé direito ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.