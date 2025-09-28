PM detém homem por violência e embriaguez ao volante em Aquidauana

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana / Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Na noite de sábado (27), a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de desentendimento envolvendo um casal e populares na Rua Delfino Alves, em Aquidauana.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem sendo contido por moradores. Ele conseguiu se soltar, subiu em uma motocicleta e tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo poucos metros à frente, caindo na esquina com a Avenida Gabriel Ferreira da Silva.

O motociclista apresentava comportamento agressivo e sinais de embriaguez, sendo contido e algemado para garantir a segurança de todos. O teste de alcoolemia apontou 0,52 mg/L, configurando crime de trânsito. A CNH do condutor estava vencida há mais de 30 dias, e a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran.

Durante a confusão, testemunhas relataram que o homem discutia com a companheira e chegou a agredi-la. Um terceiro envolvido também afirmou ter sido agredido ao tentar intervir, sofrendo escoriações.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para os devidos procedimentos legais.

