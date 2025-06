PM divulga resultados da Operação Falcão em áreas rurais de MS

Em regiões amplas e com acesso limitado, essas características tornam-se essenciais para antecipar movimentos criminosos e proteger a população rural / PMMS

A PM (Polícia Militar) de Mato Grosso do Sul encerrou, com resultados expressivos, a Operação Falcão, realizada entre os meses de abril e maio deste ano, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade nas regiões rurais, com ênfase para crimes de abigeato (furto de gado), furtos e roubos de equipamentos agrícolas.

Sob a coordenação do BPMRu (Batalhão de Polícia Militar Rural), a operação percorreu todo o Estado, com destaque para os municípios de Sonora, Sidrolândia e Terenos, seguindo um cronograma de reforço policial em todos os municípios.

A Operação Falcão foi realziada em conjunto com o apoio do 1º e 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, da CGPA/SEJUSP (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), do Serviço de Inteligência da PMMS e de Unidades Operacionais locais, garantindo uma atuação integrada e multidisciplinar.

Destaca-se o uso da aeronave Harpia 01, equipada com armamentos de longo alcance, sensores de visão noturna e dispositivos de rastreamento tático. A presença de aeronaves equipadas com sensores de última geração, o uso de geotecnologias e a atuação preventiva foram diferenciais decisivos para o sucesso da ação.

O símbolo do Falcão: estratégia, precisão e vigilância. O nome da operação não foi escolhido ao acaso. O falcão é o símbolo do Batalhão Rural e representa atributos fundamentais para o policiamento rural: agilidade na resposta, visão estratégica e precisão nas intervenções.

Em regiões amplas e com acesso limitado, essas características tornam-se essenciais para antecipar movimentos criminosos e proteger a população rural.

Resultados expressivos da Operação Falcão

A atuação da Polícia Militar resultou em números significativos, demonstrando o impacto positivo da presença institucional nas áreas rurais:

30 cabeças de gado recuperadas

2 autores de furto de gado presos

4 armas de fogo apreendidas

6 foragidos da Justiça capturados

4 veículos e 1 motocicleta furtados foram recuperados

1 autor de homicídio preso, com apreensão de arma de fogo

1 Equipamento agrícola recuperado

Crimes Ambientais e Contrabando:

3 toneladas de adubo de origem irregular apreendidas

691 pacotes de cigarro contrabandeados

73 pneus e 2 rodas de procedência ilícita apreendidos

Apreensão de 787 kg de drogas sendo:

Maconha Total: 637 kg

Skunk: 148 kg

Haxixe: 116 g

Pasta base: 1 kg

Zero ocorrências de abigeato durante a operação

Um dos principais indicadores de sucesso da operação foi a ausência de registros de abigeato nos municípios foco da operação. Esse dado reflete a eficácia das ações preventivas do policiamento rural especializado.

A Operação Falcão integra o Programa Campo Mais Seguro

A Operação Falcão está inserida no escopo do Programa Campo Mais Seguro, uma política pública estadual voltada ao fortalecimento da segurança rural. coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), desenvolvida pela Polícia Militar por meio do Batalhão Rural, o programa tem como missão proteger a vida, o patrimônio e a produção no campo.

Entre as principais ações do programa, destacam-se:

Rede de Vizinhos em Alerta: canal de comunicação direta entre produtores e patrulha rural;

Visitas técnicas a propriedades para análise de risco e orientações de segurança;

Mapeamento de pontos vulneráveis com uso de tecnologia;

Cadastro georreferenciado de propriedades com informações sobre colaboradores, equipamentos e dados úteis para a atuação policial.

Atualmente, o Campo Mais Seguro conta com mais de 15 mil propriedades cadastradas em todo o Estado, e a expectativa é de ampliar ainda mais essa rede de proteção nos próximos meses.

Denúncia e participação da comunidade

A Polícia Militar reforça a importância da participação ativa da sociedade na segurança pública. A colaboração dos cidadãos é essencial para o sucesso de operações como a Falcão. Para denúncias, a população pode utilizar o Disque Denúncia 181, um canal gratuito, anônimo e disponível 24 horas por dia.

Produtores interessados em aderir ao Programa Campo Mais Seguro ou obter informações podem entrar em contato com o Batalhão de Polícia Militar Rural pelo telefone/WhatsApp: (67) 99202-1116.

*Com informações da Comunicação do BPMRu