PM e Exército interceptam drogas em ônibus intermunicipal

Divulgação/ PM

Uma operação conjunta entre o Canil Setorial do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e o Exército Brasileiro resultou na apreensão de drogas na madrugada desta terça-feira (13), no posto de fiscalização Lampião Aceso. A ação faz parte da Operação Ágata, que intensifica o combate ao tráfico de entorpecentes nas rotas utilizadas por criminosos.



Durante a abordagem a um ônibus de transporte intermunicipal, os policiais identificaram o comportamento suspeito de uma passageira, que demonstrou nervosismo ao notar a presença das equipes e dos cães farejadores.



Diante da suspeita, uma inspeção foi realizada em sua bagagem, onde foram encontrados tabletes de substância análoga à maconha. Ao ser questionada, a mulher admitiu que também transportava drogas presas ao corpo.



A operação resultou na condução de três suspeitos à delegacia para os procedimentos legais. No total, foram apreendidos 2 kg de Skank, 2 kg de pasta base de cocaína e 100 cápsulas de cocaína.