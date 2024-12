PM e Guarda Municipal prendem homem armado em Bonito

Divulgação

Na tarde de ontem, 16, por volta das 17h30, um homem foi preso em Bonito após ameaçar um comerciante com uma arma de fogo e tentar fugir das autoridades.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, resultando em uma ação conjunta que garantiu a segurança

Conforme o relato do comerciante, o suspeito, que conduziu um veículo modelo Chevette de cor branca, o ameaçou de morte na região central da cidade.

As forças de segurança localizaram o veículo nas proximidades da Vila Machado. O condutor, no entanto, desobedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga em alta velocidade.

A perseguição terminou em frente a uma residência, onde o homem entrou e resistiu à abordagem policial.

Durante as negociações, o suspeito empunhou uma faca, ameaçou as autoridades e chegou a causar danos leves em si.

Para evitar que a situação se agravasse, as equipes de segurança agiram rapidamente e contiveram o indivíduo. Ele foi desarmado e recebeu atendimento médico no local antes de ser encaminhado para oh

No veículo do suspeito, as autoridades encontraram uma arma de fogo artesanal calibre .22, além da faca utilizada no episódio.

O homem foi encaminhado a delegacia.