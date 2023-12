PM emite nota e destaca apoio aos familiares de tenente após acidente com morte

Divulgação

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota de pesar pela morte de Isa Cristina Alves Machado, esposa do 2º tenente Robson Pazeto da Silva. A mulher morreu após um grave acidente na BR-262, próximo ao trevo de Palmeiras, em Aquidauana, na tarde de sexta-feira, 22.

Segundo um amigo das vítimas, a família estava em um Honda Civic quando se envolveu em um acidente com uma caminhonete.

O tenente teria fraturado a perna e quebrado o fêmur. O filho mais velho sofreu alguns ferimentos e o mais novo está com suspeita de traumatismo craniano, ambos encaminhados para a Santa Casa. Já a esposa sofreu três paradas cardíacas e não resistiu. Ela teria sofrido hemorragia interna.

Os veículos ficaram totalmente destruídos. O Civic onde a família estava ficou com a lataria retorcida e a caminhonete com a frente quebrada.

Na nota, a PM lamenta o ocorrido e presta apoio aos familiares.s. O PM é lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar e estava com a família indo para Aquidauana para as festas natalina

“O comando da Corporação presta toda solidariedade ao Oficial e sua família, e através do Fundo de Assistência Feminina (FAF) disponibiliza todo suporte e assistência possíveis, rogando para a mais pronta recuperação dos envolvidos no acidente”.