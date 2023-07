PM inicia Operação Campo Mais Seguro em Aquidauana

Divulgação

A operação Campo Mais Seguro com objetivo de proporcionar proteção e segurança à população rural da área do 7º BPM, foi realizada entre os dias 13 e 16 de julho, abrangendo as cidades de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

A operação contou com uma guarnição da Sede do CPA-3, uma guarnição do 11º Batalhão, localizado em Jardim, uma guarnição do 6º Batalhão, localizado em Corumbá, uma guarnição da 1ª Companhia Independente, localizada em Bonito, equipe da Agência Regional de Inteligência do CPA-3 e equipes da Patrulha Rural, Força Tática e Agência Local de Inteligência do 7º Batalhão.

Nos quatro dias de operação foram visitadas 83 propriedades, realizados 15 bloqueios, onde foram abordadas 140 pessoas e 77 veículos. Também foi estreitada a relação com os produtores rurais e os funcionários das propriedades rurais.