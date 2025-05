PM intercepta dois veículos com fiação de telefonia furtada em Aquidauana

Veículos apreendidos / João Éric, O Pantaneiro

Na tarde desta sexta-feira, 9, a Polícia Militar interceptou dois veículos carregando grande quantidade de cabos de telefonia furtados em Aquidauana, município localizado no interior de Mato Grosso do Sul. A ação teve início após denúncias anônimas de que um carro branco, com uma escada presa ao teto, estaria sendo usado para retirar ilegalmente fios de telefonia de postes da cidade.

Durante o patrulhamento, equipes da Rádio Patrulha de Anastácio e da RP2 de Aquidauana flagraram um veículo sedã de cor preta sendo abandonado por seus ocupantes, que fugiram em direção à mata na região da Vila Icaraí. Ao vistoriar o carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de cabos de telefonia no porta-malas.

Na sequência da operação, outra equipe localizou e abordou um segundo veículo, com as mesmas características descritas na denúncia inicial. Novamente, foram encontrados fios telefônicos no interior do automóvel.

Os veículos e alguns indivíduos envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Aquidauana, onde a ocorrência segue em andamento. A Polícia Civil agora investiga a participação dos suspeitos em uma possível rede de furtos de infraestrutura de telecomunicações na região.

