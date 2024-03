PM prende autores de direção perigosa e perturbação em Guia Lopes

Divulgação

No dia 03 de março (domingo), por volta das 17h, a guarnição da Radiopatrulha de Guia Lopes da Laguna e Força Tática de Jardim, prendem autores de direção perigosa em via pública, perturbação do sossego, desobediência e violação de domicílio.

A guarnição de serviço de Guia Lopes da Laguna foi acionada via 190 para averiguar motociclistas que estariam fazendo raxas e manobras perigosas em uma estrada do município. Diante das informações, foi solicitado apoio da guarnição da Força Tática de Jardim, nas quais imediatamente ambas se deslocaram para o endereço indicado. As guarnições ao se aproximarem constataram os crimes relatados via 190 e que os motociclistas ao perceberem a chegada das viaturas, começaram a empreender fuga, inclusive invadindo residências próximas.

No decorrer dos acompanhamentos e buscas, foi necessário o uso de equipamento não-letal (tiros de elastômeros) para conter os infratores.

Diante dos fatos, os autores, sendo 06 (seis) homens e 02 (duas) mulheres, receberam voz de prisão e juntamente com 06 (seis) motocicletas apreendidas, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.