PM prende dois motoristas que dirigiam bêbados em Bonito

Divulgação

Policiais militares do município de Bonito prenderam dois motoristas por dirigirem embriagados, na noite de domingo(4).

Segundo a ocorrência, a primeira ocasião ocorreu no Bairro Marambaia, quando a equipe policial recebera várias denúncias de populares, relatando que um veículo Fiat/Cronos de cor prata trafegava de forma irregular em zigue zague.

O veículo foi localizado e abordado. O condutor de 66 anos de idade por sua vez se encontrava visivelmente embriagado, de modo que realizou o teste de bafômetro, resultando em crime de trânsito, ensejando na sua prisão em flagrante.

O segundo episódio também ocorreu inicialmente no Bairro Marambaia, quando o motociclista que trafegava com a sua moto Honda/CBX Twister de cor vermelha, que ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, deslocando em alta velocidade pelas vias públicas, não obedecendo os sinais de trânsito, tanto as horizontais e verticais, colocando com essa atitude em risco os demais usuários do trânsito, praticando com isso o crime de direção perigosa.

Já na área central da cidade foi possível os militares realizarem a abordagem do motociclista de 31 anos de idade, que pelo visível estado de embriaguez foi dado voz de prisão.

Nesta ocorrência em questão houve duas autoras, de 42 e 28 anos de idade, que tentaram atrapalhar a abordagem policial ao condutor, com desacato, desobediência, resistência e ameaça contra os policiais, e consequentemente as autoras foram presas por tais atos.

A autora de 28 anos de idade consta em sua ficha criminal que respondeu pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim, ambos veículos foram devidamente recolhidos ao pátio Detran, além de que foram inclusive confeccionadas notificações de trânsito correspondentes as infrações cometidas por cada condutor.

Os condutores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, e responderão pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.