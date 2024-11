PM prende dois por embriaguez e 'cavalinho de pau' em Bonito

Polícia Militar realizou a prisão / Divulgação

Na última segunda-feira, 4, a Polícia Militar de Bonito efetuou duas conduções de pessoas à delegacia por envolvimento em crimes de trânsito.

O primeiro incidente aconteceu por volta da meia-noite, no centro da cidade, quando uma equipe policial flagrou um veículo GM/Astra de cor azul trafegando em zique-zague e colocando em risco a segurança dos outros motoristas. Ao abordarem o condutor, um homem de 42 anos, foi constatado que ele estava visivelmente embriagado. O teste do etilômetro confirmou a infração, configurando o crime de trânsito. Além disso, o veículo estava com o licenciamento vencido, motivo pelo qual foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran-MS.

O segundo caso ocorreu por volta das 9h50min, também na segunda-feira, na Vila América. Durante uma ronda de policiamento, os policiais presenciaram um veículo Honda/Civic realizando uma manobra perigosa, conhecida como “cavalinho de pau”, na via pública. O condutor, de 33 anos, foi imediatamente abordado. Ambos os motoristas receberam as notificações de trânsito pertinentes e foram levados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.