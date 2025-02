PM prende homem por ameaçar ex em Aquidauana

Delegacia da Mulher de Aquidauana / Arquivo

Na manhã de segunda-feira, 24, a Polícia Militar de Aquidauana prendeu um homem de 37 anos acusado de ameaçar de morte sua ex-companheira, uma mulher de 33 anos. O caso ocorreu no bairro Vila Trindade e envolveu agressões verbais e intimidação com um bastão de madeira com pregos na extremidade.

Após o chamado da vítima, uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar foi acionada e contou com o apoio do Promuse (Programa Mulher Segura), especializado no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Com a colaboração da vítima e de sua mãe, que presenciou as ameaças, os policiais localizaram o suspeito em um estabelecimento comercial próximo ao local da ocorrência.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde foram tomadas as medidas cabíveis. O Promuse teve um papel essencial no acolhimento da vítima e na condução do caso, garantindo um atendimento especializado e reforçando a importância da atuação integrada das forças de segurança no combate à violência doméstica.