PM prende homem por posse irregular de arma de fogo em Aquidauana

Arma apreendida pela equipe / (Foto: Divulgação)

Um homem de 46 anos foi preso pela equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar nesta segunda-feira, 24, por posse irregular de arma de fogo, durante as abordagem de uma denúncia de racha na BR-419, saída de Aquidauana para Rio Negro.

Segundo a PM, durante a averiguação da denúncia de que motociclistas estariam realizando corridas e manobras perigosas na rodovia, os policiais realizaram a abordagem de um veículo que estava no local. No veículo foi encontrado uma espingarda calibre 22 e uma caixa com 14 munições. Quando questionado, o autor informou que não possui registro e nenhum outro documento que permitisse transportar a arma.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.