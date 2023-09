PM prende homem que furtou moto próximo à rodoviária de Aquidauana

Moto recuperada / Divulgação

Um jovem de 26 anos foi preso pela Força Tática da Polícia Militar nesta terça-feira, 12, após ser flagrado na Rua Estêvão Alves Corrêa uma moto furtada.

Segundo a PM, o suspeito foi avistado sem capacete. Conhecido por várias passagens criminais, ele confessou que havia furtado a moto atrás da rodoviária da cidade, que funcionou com uma faca a ignição.

Diante do flagrante,ele foi levado para a delegacia. A equipe ligou para o dono da moto, que não sabia do furto, pois estava em Dois Irmãos do Buriti.