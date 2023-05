PM prende motoristas embriagados durante feriadão em Aquidauana e região

Condutores tentavam se livrar de garrafas e latas de bebida antes da abordagem / Foto: Divulgação

Durante o feriadão do Dia do Trabalhador, a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu vários motoristas que conduziam embriagados em Aquidauana, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.

No domingo, 30, por volta das 19h40, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana, a polícia avistou um veículo com duas crianças sem cinto de segurança e no banco da frente. O motorista, de 33 anos, apresentava sinais de embriaguez, tentando jogar um copo de bebida fora antes da abordagem. Ele confessou que bebeu, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, levado para delegacia.

Já em Miranda, por volta das 21h00min, uma mulher compareceu ao quartel da PM, informando que uma carreta bitrem danificou a calçada da sua casa durante a conversão, no Centro. O caminhoneiro de 42 anos fugiu do local, mas foi localizado pela polícia, confirmando que bebeu. Ele foi preso e levado para delegacia prestar esclarecimentos.

Em Dois Irmãos do Buriti, também no domingo, um veículo foi flagrado parado na rua com o alarme ligado. Desorientado e nitidamente bêbado, o motorista não conseguia responder à equipe. Dentro do carro foi encontrado uma garrafa de whisky pela metade, diversas latas vazias de cerveja e um porção de maconha apreendida. Diante da negativa do autor em realizar o teste do bafômetro, foi confeccionado o Termo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora e o veículo encaminhado ao pátio do Detran.

Na segunda-feira, 1, na Rua dos Ferroviários, bairro Alto de Aquidauana, um condutor de 19 anos foi preso após se envolver em um acidente. Segundo testemunhas, ele tentou fugir e jogar latinhas de cerveja fora. Após a chegada dos militares, os condutores envolvidos no acidente foram convidados a realizarem o teste do bafômetro. Um deles, o resultado deu negativo e o outro condutor de 19 anos, que estava com nítidos sinais de embriaguez, recusou realizar o teste, sendo então confeccionado o Termo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora.