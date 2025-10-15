Acessibilidade

15 de Outubro de 2025 • 18:13

Polícia

PM prende quatro pessoas em diferentes bairros de Aquidauana

Mandados em aberto, foragido, desacato e dano ao patrimônio estão entre os casos registrados

Redação

Publicado em 15/10/2025 às 14:59

Batalhão da Polícia Militar / O Pantaneiro

A Polícia Militar, por meio do 7º BPM, realizou quatro atendimentos em diferentes pontos de Aquidauana nesta quarta-feira (15), resultando em prisões.

No bairro São Pedro, um homem de 19 anos foi abordado pela equipe da Força Tática durante patrulhamento. Após consulta ao sistema, constatou-se um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia.

Em outra ação, no bairro Santa Terezinha, um homem de 38 anos foi preso após demonstrar nervosismo ao ver a viatura. A checagem revelou que ele era foragido do sistema penal. Também foi conduzido à Delegacia.

Já no bairro Alto, a PM foi acionada para atender um caso de dano ao patrimônio público. Um homem de 36 anos admitiu ter quebrado a tampa de um bueiro enquanto tentava recuperar o celular que havia caído. Ele se comprometeu a arcar com os prejuízos e foi levado para registro da ocorrência.

Por fim, no bairro Nova Aquidauana, uma mulher de 27 anos foi presa após desacatar os policiais que atendiam denúncias em um bar. Visivelmente embriagada, ela proferiu ofensas e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo. A suspeita foi encaminhada à delegacia.

Saúde

Bonito adota medidas para evitar sobrecarga em hospital municipal

A prefeitura e o hospital orientam população a buscar UBS para atendimentos não urgentes

Economia

Hortifrutis doados pela Ceasa em MS matam a fome e viram adubo para a comunidade

Já foram distribuídos 73,1 mil kits com hortifrútis doados pela Ceasa em MS para cerca de 45 mil famílias carentes

