PM prende suspeito com cocaína em Aquidauana

Droga foi apreendida / Divulgação

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu um homem de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento no bairro Serraria.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força tática, avistou o suspeito pela rua Bichara Salaeme em uma bicicleta. Ele estava com uma mochila, parado debaixo de uma árvore e ao perceber a aproximação da viatura policial saiu correndo.

Foi dada ordem de parada para a abordagem e os policiais fizeram a revista pessoal. No bolso dianteiro esquerdo da calça do suspeito foi encontrado uma paradinha com cocaína e R$ 22 reais.

Em sua defesa o suspeito informou que era usuário e que comprou a droga no bairro Guanandi. Ele disse ainda que tinha acabado de sair do Semiaberto.

O suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A bicicleta, mochila e garrafa térmica foram entregues a mãe do rapaz.