PM prende suspeito de furto de cabos de telefonia no bairro Alto

Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (9), a Polícia Militar de Aquidauana prendeu um homem suspeito de furtar cabos de telefonia no bairro Alto. A ação foi desencadeada após uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), informando a ocorrência do crime em frente a uma residência.

De posse das informações, a equipe de Rádio Patrulha localizou o suspeito na casa de um homem conhecido na região como “Baderna”. Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime, relatando que havia queimado parte dos cabos e repassado o restante a uma terceira pessoa residente na cidade vizinha de Anastácio.

No local, os policiais encontraram vestígios do crime, incluindo pedaços de capas plásticas queimadas, que foram identificadas pelo denunciante. O material apreendido reforçou as evidências contra o autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as medidas legais cabíveis.