PM prende suspeito de furto em estabelecimento comercial em Aquidauana

Batalhão da Polícia Militar / O Pantaneiro

Na noite de quarta-feira, 20, um jovem de 22 anos foi preso pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) em Aquidauana, após ser flagrado furtando mercadorias em um estabelecimento comercial na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do comércio relatou que a vitrine do estabelecimento foi quebrada e que itens haviam sido roubados. Ao realizar buscas nas redondezas, a equipe policial encontrou o suspeito, que apresentava ferimentos nos braços, possivelmente causados pelos estilhaços de vidro durante o furto.

O suspeito confessou o crime, alegando ter furtado apenas um item. No entanto, ao retornar ao local, o proprietário constatou que outros produtos também haviam sido levados. Diante disso, o homem foi preso e levado à delegacia para as providências legais.