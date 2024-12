PM prende suspeito de furto na casa da ex em Bonito

Divulgação

No último sábado, 30, a Polícia Militar de Bonito prendeu um homem suspeito de furtar a residência de sua ex-companheira.

O crime ocorreu após a vítima permitir que o suspeito entrasse em sua casa para tomar banho e comer, motivada pela alegação dele de estar com fome.

Conforme o depoimento da mulher, enquanto estava sozinha no banheiro, o homem aproveitou o momento para revirar seus pertences e subtrair R$ 100 em dinheiro, uma caixa de som, uma corrente de ouro e as chaves do estabelecimento onde ela trabalha.

Após a denúncia, a Polícia Militar iniciou buscas e localizou o suspeito.

Durante a abordagem, ele confessou ter usado o dinheiro para comprar drogas, mas negou ter furtado os outros itens mencionados pela vítima.

O caso permanece sob investigação, com foco na recuperação dos objetos furtados e na responsabilização legal do suspeito.