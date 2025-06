Drogas apreendidas na entrada do município de Anastácio / (Foto: Divulgação)

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo em um ponto de acesso ao município de Anastácio, uma equipe policial abordou um veículo conduzido por um motorista que alegou estar realizando transporte de passageiros por meio de aplicativo. No carro, estavam mais ocupantes.

O tirocínio dos policiais integrantes de uma unidade especializada de ações motorizadas da Polícia Militar continua contribuindo para a segurança da população, com a retirada de circulação de indivíduos envolvidos em práticas nocivas à sociedade.

Durante a busca nos pertences dos ocupantes, os policiais localizaram, na mochila de um dos passageiros, uma porção de substância semelhante à pasta base, e dois pacotes contendo substância análoga à cocaína.

Questionado, o suspeito afirmou que pegou os entorpecentes na rodoviária de Campo Grande e que os levaria até uma fazenda na região de Aquidauana. Também declarou pertencer a uma organização criminosa e que a droga seria destinada à comercialização.

Diante dos fatos e do flagrante delito, foi dada voz de prisão ao indivíduo ocupante do veiculo pelo crime de tráfico de drogas, sendo ele encaminhado à delegacia local com o apoio de uma equipe de outra guarnição da PM.