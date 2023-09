PM prende trio após assalto de mulher no bairro Cristo Rei em Anastácio

Carro furtado foi recuperado / Foto: Divulgação

A Polícia Militar de Anastácio prendeu três homens nesta segunda-feira, 4, após o assalto de uma mulher no bairro Cristo Rei. A vítima sofreu lesões no braço durante crime.

Por volta das 8h, a mulher caminhava no bairro quando notou um Volkswagen Gol reduzindo a velocidade, um deles se aproximou e puxou com violência a bolsa que a vítima carregava, fugindo em seguida.

Uma equipe do 7° Batalhão da PM foi acionada e passou a fazer rondas para localizar o trio, que foi identificado pouco depois. Eles foram abordados e localizados com os pertences da vítima.

Os homens de 28, 30 e 35 anos afirmaram que os três estavam no interior do veículo durante o roubo. Além disso, o carro que estava com os autores havia sido furtado no domingo, 3, em Aquidauana.

Os itens foram recuperados e os suspeitos levados para a delegacia do município.