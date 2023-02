PM prende trio com 40 trouxinhas de cocaína durante patrulhamento

Droga foi apreendida / Divulgação / 7ºBPM

A Polícia Militar flagrou um casal de 21 e 17 anos e um homem de 41 anos com cerca de 40 trouxinhas de entorpecente durante patrulhamento no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (15).

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 21h30 quando a equipe da PM avisou os três suspeitos caminhando próximo ao cruzamento entres as vias Plinio Leite e rua L.

O homem de 41 anos passou um grande volume para a adolescente de 17 anos, antes da PM realizar a abordagem. A garota saiu rapidamente na companhia do marido de 21 anos.

Nisso, a equipe resolveu para os três suspeitos e averiguar. O homem mais velho é conhecido no meio policial por tráfico de drogas e exalava odor de maconha. Para se justificar, ele disse que estava consumindo a droga minutos antes da abordagem e que estava a caminho de casa.

Por sua vez, o casal afirmou que veio da cidade de Juti, e que estavam morando de favor na casa do homem mais velho. Eles tiveram diversas contradições sobre os motivos de vir para Aquidauana.

Em revista pessoal, foi encontrado com a adolescente 40 trouxinhas de pasta base de cocaína e uma porção de aproximadamente 29 gramas de maconha.

Já na casa dos suspeitos, foram encontradas no guarda-roupa do dono da casa seis trouxinhas de cocaína, pesando 27 gramas. No quintal, havia sido enterrado mais um pedaço de maconha totalizando 124 gramas.

O trio alegou ser usuário de drogas. Os dois homens foram presos e a menor apreendida.