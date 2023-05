PM prendeu dois suspeitos de tentativa de roubo no centro de Aquidauana

Na noite do dia 29, durante patrulhamento no Bairro São Francisco, a equipe de Força Tática avistou dois homens em uma motocicleta com as mesmas características de uma moto usada em um crime de tentativa de roubo ocorrido na data anterior.



Diante da suspeita foi dado voz de parada ao condutor, porém, não sendo obedecida, o suspeito empreendeu fuga. Após diligências nas imediações a motocicleta foi encontrada em frente ao bar, sendo que no momento da chegada da equipe no comércio, um rapaz, de 21 anos, estava estacionando a motocicleta.



Foi realizada abordagem no autor, e ao ser questionado se ele que tinha acabado de chegar na motocicleta, respondeu que não. Disse que, quem pilotava a moto era seu cunhado, 27 anos.



Os militares se deslocaram até a casa do jovem, de 27 anos, para questionar sobre a acusação de roubo, o homem disse não saber de nada, e uma se identificou como dona do veículo, disse que o rapaz de 21 e o outro de 27 vivia pegando a moto, os dois foram levados para a delegacia de Aquidauana, devido à semelhança que havia na moto e no capacete narrado pela vítima.