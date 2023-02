PM aposentado que matou empresário no Procon-MS se entrega

PM aposentado se entregou na Delegacia de Polícia de Campo Grande / Marcos Maluf / Campo Grande News

O policial militar aposentado, José Roberto de Souza, se entregou, na manhã desta quinta-feira (16), na 1º Delegacia de Polícia Civil, em Campo Grande, após o assassinato do empresário Antônio Caetano de Carvalho, 67 anos, na segunda-feira (13).

A vítima foi morta durante uma audiência de conciliação no Procon-MS, Centro de Campo Grande. O motivo da reunião era para tratar do pagamento de uma dívida de R$ 630.

Conforme o Topmidia, uma testemunha disse que o garagista se mostrou aliviado em ter feito acordo com o acusado na primeira audiência na sexta-feira (10). Ficou acordado que o cliente pagaria R$ 630 para ele, que precisava somente mostrar a nota fiscal do motor e um certificado de garantia.

Em dado momento da audiência de segunda-feira, o empresário questionou sobre como o acusado iria pagar o valor. Irritado, o cliente sacou uma pistola e deu um tiro na cabeça do empresário. Depois de alguns segundos, disparou mais duas vezes.

Depois do homicídio, o aposentado fugiu com a arma do crime. Ele se aposentou da corporação, em 2011, por ter problemas mentais, de natureza permanente.