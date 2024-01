PM realiza Operação "Tolerância Zero" no fim de semana

Blitz da PM / Divulgação

Acontece nesta sexta-feira, 5, e sábado, 6, a Operação “Tolerância Zero”. Uma iniciativa da PMMS para aumentar a sensação de segurança em diferentes pontos, com blitz e abordagens.

Ao longo dos dias, o policiamento ostensivo será reforçado com o emprego das equipes do Comando de Policiamento Metropolitano, Batalhão de Polícia Militar de Choque e apoio da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo, a fim de desenvolverem ações como bloqueios viários, blitz e abordagens em locais considerados sensíveis.

A Operação visa reduzir as irregularidades no trânsito, com foco especial nos motociclistas, abordando aqueles que realizam manobras perigosas e descarga livre, bem como haverá uma verificação rigorosa da documentação de condutores e veículos, além de fortalecer o policiamento preventivo e ostensivo nas regiões escolhidas.

As unidades envolvidas estão integralmente empenhadas na Operação “Tolerância Zero”, destacando o compromisso da Polícia Militar em fortalecer a segurança pública.

A presença da PMMS, aliada às atividades preventivas e repressivas, reflete o comprometimento da Instituição em proteger os cidadãos e manter a ordem, contribuindo para um ambiente mais seguro e tranquilo para todos.