PM recupera caminhonete e carro furtados em Aquidauana

Divulgação/PM

A Polícia Militar de Aquidauana recuperou, na manhã de segunda-feira (28), uma L 200 e um Fiat Uno que haviam sido furtados. A operação contou com a Força Tática, que localizou os veículos e prendeu os envolvidos, dois adolescentes conhecidos por atos infracionais.



A equipe foi acionada após o proprietário da caminhonete, um homem de 53 anos, informar o furto do veículo, ocorrido por volta das 5h30 da manhã, na Vila Dona Nenê.



Durante as buscas, populares informaram que um adolescente de 16 anos foi visto dirigindo uma caminhonete com características semelhantes à roubada. O menino, conhecido no meio policial por envolvimento em furtos e tráfico de drogas, foi localizado em sua residência, onde confessou o furto e também revelou que tentou roubar um Fiat Uno, mas desistiu devido a problemas mecânicos.



Segundo o adolescente, ele usou um garfo adaptado como chave "micha" para furtar a caminhonete, com o objetivo de trocá-la por drogas em Campo Grande. No entanto, problemas elétricos no veículo o impediram de prosseguir, e ele abandonou a L200 em uma rua próxima à Loja Sertão. Já o Fiat Uno foi deixado na rua Mário Guerreiro devido a uma falha mecânica.



Após a confissão, os policiais foram ao local indicado e recuperaram a caminhonete e o Fiat Uno. O adolescente também revelou que contou com a ajuda de outro menino de 16 anos, que admitiu sua participação e forneceu detalhes sobre o uso da chave improvisada. O segundo adolescente foi localizado e encaminhado à delegacia.



Os veículos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde também foram entregues os adolescentes para a adoção das medidas cabíveis. As vítimas foram notificadas da recuperação dos veículos.



OS dois adolescentes possuem registros anteriores na polícia por envolvimento em furtos e outras infrações.