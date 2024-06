PM recupera em Aquidauana arma de fogo furtada de militar

No último sábado, 22 de junho de 2024, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul registrou ocorrência envolvendo furto, resistência e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em Aquidauana. A ação policial teve início após um acidente de trânsito e resultou na recuperação de uma pistola 9mm Beretta APX.

Na manhã do incidente, um militar lotado na 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) em Campo Grande, perdeu o controle de seu veículo, um Honda Civic, e colidiu com uma árvore em frente à sorveteria Marotto. Durante o acidente, o militar foi ejetado do carro, assim como sua arma de serviço. Populares que se aglomeraram no local relataram que a arma foi subtraída por um indivíduo que rapidamente deixou a cena.

Através de imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, a equipe de Força Tática conseguiu identificar o suspeito conhecido como "Baiano". A equipe policial dirigiu-se à residência do suspeito, que tentou resistir à abordagem. Após uma breve luta, o rapaz foi contido e algemado.

Sob custódia, "Baiano" confessou ter furtado a arma do policial desacordado e revelou que havia enterrado a pistola no quintal de sua casa. A polícia encontrou a arma enterrada, envolta em uma camiseta branca, junto com o carregador e 13 munições. O suspeito também admitiu ter manipulado a arma com seu irmão mais velho.

O suspeito foi encaminhado ao Instituto de Polícia Judiciária de plantão, onde foi entregue com a lesão sofrida durante a resistência à prisão. A polícia agora prossegue com as investigações para assegurar que todos os envolvidos sejam responsabilizados conforme a lei.