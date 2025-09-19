PM registra embriaguez ao volante e moto adulterada em Aquidauana

O veículo foi apreendido e o adolescente encaminhado à Delegacia. / Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Na madrugada do dia 19, um motociclista de 28 anos foi preso após sofrer uma queda na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana.

Duas ocorrências distintas mobilizaram o 7º BPM em Aquidauana entre a noite de quinta-feira (18) e a madrugada de sexta (19), ambas envolvendo motocicletas e adolescentes.

Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e, ao ser submetido ao teste do etilômetro, foi constatado o índice de 1,21 mg/L de álcool — valor muito acima do permitido por lei.

O homem não possuía habilitação. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran e ele conduzido à Delegacia de Polícia Civil. (RO nº 302/2025)

Já na manhã de quinta-feira (18), durante patrulhamento no bairro São Pedro, uma equipe da Força Tática abordou um adolescente de 16 anos conduzindo uma motocicleta.

Durante a checagem, foi constatado que o número do motor estava adulterado e não correspondia ao registrado no sistema. O jovem também não possuía habilitação. O veículo foi apreendido e o adolescente encaminhado à Delegacia.

