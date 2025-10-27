PM resgata crianças trancadas sozinhas e conduz mãe por maus-tratos em Corumbá

A ocorrência foi registrada após denúncias de vizinhos que perceberam a ausência da mãe por várias horas
Divulgação/ PM
Policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar resgataram, na noite de domingo (26), duas crianças de 7 e 3 anos que estavam sozinhas e trancadas dentro de uma casa na Rua José Barros Maciel, em Corumbá. A ocorrência foi registrada após denúncias de vizinhos que perceberam a ausência da mãe por várias horas.
De acordo com os relatos, a responsável, uma mulher de 23 anos, havia saído de casa durante a tarde e foi vista em um bar nas proximidades, consumindo bebidas alcoólicas. Moradores, preocupados com o bem-estar das crianças, tentaram ajudá-las e acionaram o 190.
Ao retornar para casa, a mulher, segundo testemunhas, aparentava estar alterada e agressiva. Ela iniciou uma discussão com vizinhos, afirmando estar “possuída por um espírito”, e chegou a agredir uma moradora, sendo contida por populares até a chegada da equipe policial.
Durante a intervenção, os militares encontraram a mulher em forte estado de agitação e com ferimentos leves, além de danos causados dentro da própria residência, como vidros e móveis quebrados. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e, em seguida, conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como maus-tratos e abandono de incapaz.
O Conselho Tutelar foi acionado e garantiu a proteção imediata das crianças, que ficaram sob acompanhamento da rede de assistência social do município.
